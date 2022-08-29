BinBin yurt dışı yatırımlarını büyütüyor

İSTANBUL (AA) - Mikromobilite alanında Bulgaristan yatırımıyla yurt dışına açılan ilk Türk şirketi olan BinBin, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde de hizmete başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mikromobilite alanında teknoloji üreten, çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunan teknoloji şirketi BinBin, yurt dışı yatırımlarında hız kesmiyor.

Bu yıl art arda yaptığı yurt dışı açılımlarıyla adından söz ettiren şirket, hizmet verdiği şehirlere Mostar’ı da ekledi. BinBin, Mostar’da konforlu sürüş deneyimi sunan 300 yeni cihazla hizmete başladı. BinBin, faaliyetlerini sürdürdüğü diğer şehirlerde olduğu gibi Mostar’da da yeni cihazlarının yanı sıra operasyon ve müşteri hizmetleri alanındaki tecrübesiyle kullanıcılara en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BinBin Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Abdik, 2022 sonunda yurt dışındaki 15 şehirde olmak istediklerini belirterek, "Katma değer yaratabileceğimize inandığımız ülkelerde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kısa bir süre önce yurt dışında hizmete başladığımız şehirlerde karşılaştığımız ilgi, Mostar yatırımımız konusunda bizleri daha da cesaretlendirdi. İnsanlar bizi sahiplendi, kucak açtı. İletişim kanallarımızdan her gün çok sayıda destek ve öneri mesajı alıyoruz. Profesyonel hizmet kalitemiz devam ettikçe, bu ilgi ve sevginin de artacağına inanıyoruz. Ülkemizin yanı sıra yurt dışı yatırımlarımızla da global oyuncuların yer aldığı mikromobilite ekosisteminde sağlıklı bir biçimde büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

