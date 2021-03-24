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  4. Binbir emek veriliyor! Saçakların altlarına asılarak kurutuluyorlar

Binbir emek veriliyor! Saçakların altlarına asılarak kurutuluyorlar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
24.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta yetiştirilip, karın yağması ile kesilen ve daha sonra da evlerin çatı saçaklarında kurutulan kazlar lezzeti ile tüm Türkiye'de biliniyor. Üreticiler, başka yerde yetiştirilen kazların aynı tadı vermediğini söylüyor.

Binbir emek veriliyor! Saçakların altlarına asılarak kurutuluyorlar

Kars mutfağının vazgeçilmezlerinden olan ve yumurtadan çıktıktan sonra büyük emeklerle yetiştirilen kazlar, kasım ayında hayvanlar soğuğu görüp, kar yedikten sonra kesiliyor. Köylüler, yaz aylarında bakım ve beslenmelerini yaptıkları kazları kestikten sonra evlerinin çatı saçaklarının altlarına veya direklere asarak kurutmaya başlıyor.

BİNBİR EMEK VERİLİYOR

Üreticiler kazları kümes hayvanlarının veya köpeklerin etlere ulaşamaması, rüzgar alıp, soğuğun iyice işlemesini sağlamak için yükseğe asıyor. Üzerleri bezlerle kapatılan kaz etleri, zaman zaman açılarak havalandırılıyor. Kazlar kurutulduktan sonra fırında, tandırda veya tencerede pişirildikten sonra sofralarda yerini alıyor.

Türkiye'de birçok ilde kaz besiciliği yapıldığını ancak başka illerdeki kazların Kars kazının tadını vermediğini söyleyen Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyündeki Gülyağı Deveci (69), "Kars’ın kazı başkadır. Kars’ta kaz çok değerlidir. Yazın büyütüp, kışın kestiğimiz kazlar çok lezzetli oluyor. Kazın en sevdiği ise suda yüzmek. Bu yüzden kazları sık sık suyun bulunduğu yerlere götürürüz. Suyu gören kazın sevinci renkli görüntülere sahip olur. Kaz kesilip kurutulduktan sonra büyükşehirdeki akrabalarımıza hediye olarak göndeririz. Para ile almak isteyenler ise iyi bir kaza yaklaşık 300 TL öder" diye konuştu.

(DHA)

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