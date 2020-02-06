Binek otomobil ihracatında ilk aydan "gaza basıldı"

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin ocak ayında gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 milyar 33 milyon 163 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, otomotiv sektörü 2020'nin ilk ayında 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarlık dış satım yaptı.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından binek otomobillerin ocak ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artış görüldü.

Ocak ihracatı 813 milyon 223 bin dolardan 1 milyar 33 milyon 163 bin dolara yükselen binek otomobillerin, otomotiv sektörünün toplam dış satımındaki payı yüzde 43 olarak kayıtlara geçti.

- En fazla ihracat Fransa'ya

Sektör en fazla ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye dış satım, yüzde 72,49 artış göstererek 96 milyon 167 bin dolardan 165 milyon 882 bin dolara yükseldi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ikinci sırada İngiltere yer aldı. İngiltere'ye ocakta yapılan ihracatın geçen yıla kıyasla yüzde 0,96 artarak 110 milyon 296 bin olduğu belirlendi.