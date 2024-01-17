Bingöl, Batman ve Şırnak'ta kar nedeniyle 104 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 10, ilçelerden Adaklı'da 12, Genç'te 5, Karlıova'da 27, Kiğı'da 25, Yayladere 9 ve Yedisu'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

BATMAN

Batman'da kar nedeniyle 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, Sason ilçesinde 1 köy ve 10 mezra olmak üzere toplam 11 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yolların ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun karın etkili olduğu Uludere ilçesinde 5 gündür kapalı olan Tanin Geçidi de kara yolları ekiplerince açıldı. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu Tanin Geçidi'nde kar küreme ve kepçelerle kar temizleme çalışması yürütülüyor.

