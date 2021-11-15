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Bingöl Devlet Hastanesinde "Kovid-19 Takip Merkezi" açıldı

15.11.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl Devlet Hastanesinde "Kovid-19 Takip Merkezi" açıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl Devlet Hastanesinde açılan Kovid-19 Takip Merkezi, hastalığı atlatan kişilere hizmet vermeye başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Kovid-19'u geçirmiş hastalarda sonraki süreçte oluşacak komplikasyonları tespit ve zamanında müdahale etmek amacıyla Kovid-19 Takip Merkezi kuruldu.

Hastaların mevcut durumunu belirleyip, hastalığa bağlı komplikasyonların en az 2 yıl süreyle standart ve multidisipliner şekilde takip edileceği merkezde gerekli durumlarda erken dönemde müdahalesi de yapılacak.

Kovid-19 Takip Merkezi haftanın beş günü mesai saatleri içinde hizmet sunacak.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen bireylerin gönüllü olması şartı bulunuyor. Bakanlıkça bildirilecek yeni bir talimata kadar öncelikli olarak ilgili sağlık tesisinden hizmet almış ve Kovid-19'u ağır geçirmiş, yoğun bakımda ve hastanede yatarak tedavi gören hastalar (tedavilerinin bitiminden en az bir ay geçmiş olmak şartıyla) arasında gönüllü olanlar kabul edilecek. Hasta randevuları ve işleyiş, ilgili hekim ve sekreter tarafından planlanacak.

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