Bingöl Karlıova ve Yedisu'da kar yağışı etkili oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu her yer beyaza büründü.

Karlıova ilçesinde dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı.

Karayolları ve Belediye ekipleri yolların ulaşıma kapanma ihtimaline karşı hazır bekletildi.

Bazı vatandaşlar da nisan ayında etkili olan kar yağışının sevincini yaşadı.

Vatandaşlardan Mahsun Kanat, nisan ayında ilk defa böyle kar yağdığını gördüğünü belirterek, "Nisan ayında yoğun bir kar yağışı ile karşılaştık. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Yedisu ilçesinde de dün akşamdan itibaren kar yağışı etkili oldu.

