Bingöl'de 1 milyon 45 bin 720 kök Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 1 milyon 45 bin 720 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Narkoterör Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.

Aramada, 10 tarlada 1 milyon 45 bin 720 kök Hint keneviri, 7 kilo 490 gram kubar esrar, 3 bin 740 metre sulama hortumu bulundu.

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