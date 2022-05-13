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Bingöl'de 151 kilo 800 gram kaçak tütün ele geçirildi

13.05.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 151 kilo 800 gram kaçak tütün ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araçta yapılan aramada 151 kilo 800 gram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında bir araç durduruldu.

Jandarma, araçta yaptığı aramada 151 kilo 800 gram kaçak tütün ile 198 sigara kağıdı buldu.

Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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