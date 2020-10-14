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Bingöl’de 2 kurum yeni binasında hizmete başladı

BİNGÖL HABERLERİ  | 14.10.2020 14:53 | Son Güncelleme

Bingöl’de İl Milli Eğitim ile İl Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlarken, Vali Kadir Ekinci’de ziyaret etti.Vali Kadir Ekinci, kent merkezinde bu yıl yapımı tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan İl Milli Eğitim ile İl Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün yeni binalarını inceledi.

Bingöl’de İl Milli Eğitim ile İl Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlarken, Vali Kadir Ekinci’de ziyaret etti.
Vali Kadir Ekinci, kent merkezinde bu yıl yapımı tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan İl Milli Eğitim ile İl Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün yeni binalarını inceledi. Her iki kurumda da il müdürlerinden bilgi alan Vali Ekinci, vatandaşların işlerinin daha nezih bir ortamda görüleceğini kaydetti.
Yeni hizmet veren binaların son derece modern olduğunu aktaran Vali Ekinci, "Modern bir dizayn ve donanıma sahip olan yeni hizmet binamız ilimize hayırlı olsun. Hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız için daha nezih, daha ferah bir ortam”dedi.

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