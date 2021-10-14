YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de 4 ayrı ormanlık alanda çıkan yangınların 3'ü söndürüldü

Bingöl'de 4 ayrı ormanlık alanda çıkan yangınların 3'ü söndürüldü

14.10.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 4 ayrı ormanlık alanda çıkan yangınların 3'ü söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün merkez, Genç, Kiğı ve Adaklı ilçelerinde çıkan 4 orman yangınının 3'ü söndürüldü, biri de kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yumaklı, Genç ilçesinin Güzeldere, Adaklı ilçesinin Demiroluk ve Kiğı ilçesinin Açıkgüney köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla yangın bölgelerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yumaklı, Güzeldere, Demiroluk köylerdeki orman yangınları 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 40 ekip, jandarma, belediye personelleri ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü.

Açıkgüney köyündeki yangın ise kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...
PARTNER49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor
Göçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladıGöçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladı
Anahtar Kelimeler:
yangın Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 14 Ekim Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:19
Öğle
12:09
İkindi
15:17
Akşam
17:49
Yatsı
19:05

Bingöl Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Perşembe

Naz Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Yıldız Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatayspor, Gaziantep maçında galibiyete odaklandı

Hatayspor, Gaziantep maçında galibiyete odaklandı

Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı

Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı" inşaatında son aşamaya gelindiğini açıkladı:

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı" inşaatında son aşamaya gelindiğini açıkladı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.