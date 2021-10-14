Bingöl'de 4 ayrı ormanlık alanda çıkan yangınların 3'ü söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün merkez, Genç, Kiğı ve Adaklı ilçelerinde çıkan 4 orman yangınının 3'ü söndürüldü, biri de kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yumaklı, Genç ilçesinin Güzeldere, Adaklı ilçesinin Demiroluk ve Kiğı ilçesinin Açıkgüney köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla yangın bölgelerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yumaklı, Güzeldere, Demiroluk köylerdeki orman yangınları 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 40 ekip, jandarma, belediye personelleri ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü.
Açıkgüney köyündeki yangın ise kontrol altına alındı.
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