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Bingöl'de 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

21.02.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 650 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yolçatı mevkisindeki kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.

"Okşan" adlı dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı 650 kilogram tütün bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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