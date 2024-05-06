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Bingöl'de amatör lig maçında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem

AA AA
06.05.2024 07:40
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Bingöl'de, Bölgesel Amatör Lig 11. grupta oynanan 12 Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında tribünde yaşanan olaylar sırasında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 14.00'te 12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında oynanan futbol müsabakasının 18. dakikasında tribünlerde çıkan olaylarla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili müfettiş talep edildi." denildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "12 Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında oynanan futbol müsabakasının 18. dakikasında seyircimize karşı orantısız güç kullanımı gerçekleştiren kolluk personelimiz hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, konuyla ilgili muhakkik (soruşturmacı) görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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