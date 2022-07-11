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Bingöl'de baraja düşen yaşlı adam öldü

11.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de baraja düşen yaşlı adam öldü

BİNGÖL (AA) - Solhan ilçesinde sulama barajına düşen 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Yazmalı mezrasında yaşayan Necmettin Uslu, hayvanlarını otlatmak için götürdüğü Yazmalı Sulama Barajına düştü.

Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, AFAD ve güvenlik korucuları barajda yaptığı aramada Uslu'nun cansız bedenine ulaştı.

Necmettin Uslu'nun 8 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl baraj boğulma

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