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Bingöl'de besi çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı

26.09.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de besi çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki besi çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede samanlığa yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

80 büyükbaş hayvan çiftlikten çıkarılırken, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çiftlik hasar gördü, saman balyaları yandı.

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