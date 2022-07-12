Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Elmalı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.



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