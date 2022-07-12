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Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

12.07.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Elmalı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bingöl elmalı köyü

Bingöl Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:08
Sabah
04:56
Öğle
12:29
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Bingöl ECZANELER
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