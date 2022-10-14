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Bingöl'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi

14.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl’de 453 kişinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Van, Erzurum ve Tunceli'nden gelen ekiplerin ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından oluşan kaza, yangın gibi olaylara ekipler tarafından müdahale edildi ve kent merkezinde yıkımına başlanan eski Hükümet Konağı'nda kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Vali Kadir Ekinci, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk'tan bilgi alarak eski Hükümeti Konağı'ndaki tatbikatı takip etti.

Ekinci, gazetecilere, Bingöl'ün deprem ve afetler açısından riskli bir bölgede yer aldığını söyledi.

Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği, birinci derece deprem bölgesinde bulunan Bingöl'de her an depreme hazır olunması gerektiğini dile getiren Ekinci, şöyle konuştu:

"Bizler de bu gibi durumlara hazır olmaya çalışıyoruz. Bugün çevre illerden arkadaşların katılımıyla geniş katılımlı bir tatbikatı hem masa başı hem de sahada icra etme fırsatı bulduk. Bu tatbikatta toplamda 453 personelimiz, 76 aracımız görev aldı. Yine bu çerçevede ekiplerimiz 6 lokasyonda yangın, deprem, tahliye gibi çeşitli alanlarda görev icra etti. Hakikaten gördük ki arkadaşlarımızın hem olaylara performansları hem donanımları hem hızları hem de koordinasyon süreçleri gayet başarılı ve güven verici."

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