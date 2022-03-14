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Bingöl'de eğitime kar engeli

14.03.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de eğitime kar engeli

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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