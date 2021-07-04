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Bingöl'de Eren-4 Narkoterör Operasyonu'nda 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi

04.07.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de Eren-4 Narkoterör Operasyonu'nda 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda terör örgütü PKK/KCK/PYD tarafından yasa dışı kenevir ekimi yaptırılan alanda 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına devam ediyor.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, Genç ilçesi Yolaçtı köyü kırsalında terör örgütünce yasa dışı kenevir ekimi yaptırılan alanın tespit edilmesi üzerine, Jandarma Özel Harekat, güvenlik korucuları ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 2 Temmuz'da, 230 personelle Eren-4 Narkoterör Operasyonu düzenlendi.

15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kilogram toz esrar, 600 kök skunk bitkisi, 70 bin metre damlama su borusu ve 4 bin metre sulama borusunun ele ele geçirildiği operasyonda, 1'i suçüstü olmak üzere 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Açıklamada, ele geçirilen 15 milyon 217 bin kök kenevir bitkisinin imhasıyla 350 ton toz esrar elde edilmesinin engellendiği bilgisi de verildi.

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