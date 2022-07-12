Bingöl'de ineklere çarpan iki araçta hasar oluştu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında ineklere çarpan iki araçta hasar oluştu.

D-300 kara yolunda Muş'a giden Ö.G. yönetimindeki 35 KF 2339 plakalı araç, Yeşilova Mahallesi'nde aniden yola çıkan ineğe çarptı.

Yeşilova Mahallesi Sütbir mevkisindeki kazada da önüne çıkan ineğe çarpan M.Ö'ün kullandığı 16 CZA 05 plakalı araçta hasar oluştu.

İki araçta bulunanlar, kazaları yara almadan atlattı.



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