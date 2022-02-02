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Bingöl'de kar nedeniyle kayan tır ulaşımı aksattı

02.02.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de kar nedeniyle kayan tır ulaşımı aksattı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir tırın kayması sonucu ulaşım bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl-Erzurum kara yolunda seyir halindeki, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AC 783 plakalı tır, kar ve buzlanma nedeniyle Karlıova Devlet Hastanesi mevkisinde kaydı.

Yolu kapatan tır bir süre ulaşımın aksamasına neden oldu.

Uzun kuyrukların oluştuğu kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.

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