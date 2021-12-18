YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetişti

Bingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetişti

18.12.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetişti

Bingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetişti

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçtaki 5 kişinin yardımına trafik polisleri yetişti.

Solhan-Bingöl kara yolunun Karan Rampası mevkisinde sürücünün ismi öğrenilemeyen 01 AGB 469 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle ilerlemeyince yolda kaldı.

Sürücünün yardım istemesi üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracın bulunduğu noktaya geldi.

Ekipler, sürücü ile yaptıkları görüşmede, Adana'daki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören annelerinin yanına gitmek için aniden yola çıktıkları için araca zincir ve kış lastiği takmadıklarını öğrendi.

Aracın lastiklerine zincir takan trafik polisleri, ailenin yola devam etmesini sağladı.

Bingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetişti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandıApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:24
Öğle
12:20
İkindi
14:44
Akşam
17:05
Yatsı
18:28

Bingöl Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Demir Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Yıldız Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.