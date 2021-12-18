Bingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetişti

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçtaki 5 kişinin yardımına trafik polisleri yetişti.

Solhan-Bingöl kara yolunun Karan Rampası mevkisinde sürücünün ismi öğrenilemeyen 01 AGB 469 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle ilerlemeyince yolda kaldı.

Sürücünün yardım istemesi üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracın bulunduğu noktaya geldi.

Ekipler, sürücü ile yaptıkları görüşmede, Adana'daki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören annelerinin yanına gitmek için aniden yola çıktıkları için araca zincir ve kış lastiği takmadıklarını öğrendi.

Aracın lastiklerine zincir takan trafik polisleri, ailenin yola devam etmesini sağladı.



