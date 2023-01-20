Bingöl'de kayalıkların altından elle balık yakalıyorlar

Vatandaşlar hobi amaçlı olta ve ağ kullanmadan çayın kenarında bulunan kayalıkların altından balık çıkarıyor.

Soğuk havaya rağmen eldivenle balıkları yakalamayı başaran vatandaşlar, burada piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Vatandaşlardan Ali Haydar Yavaş, kış mevsiminde bu şekilde balık avladıklarını söyledi.

Balıkların kışın kayaların altında yuvalandığını anlatan Yavaş, "Soğuk havaya rağmen doğal yollarla balık yakalıyoruz. Herhangi bir ağ ve olta kullanmadan elle balık topluyoruz." dedi.

Kenan Kazan da doğal yöntemle kayalıkların altında balık yakaladıklarını dile getirerek, "Kayaları kaldırıyoruz, ihtiyacımız kadar balığı avlıyoruz." diye konuştu.

