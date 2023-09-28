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Bingöl’de kentsel dönüşümle yeni bir yaşam alanı oluşuyor

28.09.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Konut ve iş yerlerinin tamamlandığı, alt yapı ve çevre düzenlemesinin sürdürüldüğü kentsel dönüşüm projesi alanında incelemelerde bulunan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ’’Bingöl için çok güzel bir yaşam alanı oluşuyor, mahallemiz ile birlikte şehrimizin çehresi değişiyor’’ dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kültür Mahallesi kentsel dönüşüm inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Başkan Arıkan, proje ile bin 147 konut ve 190 iş yeri inşa edildiğini hatırlattı. Konut ve iş yerlerinin tamamlandığını, projenin Bingöl için önemli ve öncelikli olduğunu ifade eden Başkan Arıkan, ’’2021 yılında başladığımız Bingöl için çok önemli ve öncelikli olan Kültür Mahallesi kentsel dönüşüm işimizde artık sonuca gitmek üzereyiz. Toplam bin 147 konut ve 190 iş yerimizin olduğu önemli büyük bir işti. Şu an artık binaların içerisindeki işlerin çoğu bitti, çevre düzenlemesine geçildi. Şu an buradaki yollar, araç park yerleri, kilitli parke işleri yapılıyor. Buradaki işler tamamlandığı zaman Bingöl için çok güzel bir yaşam alanı oluşacak. İlimiz için mahallemiz için ve özellikle hak sahiplerimiz için hayırlı olsun. Açıldığı zaman trafiğini, ulaşımını da rahatlatacak yollarıyla birlikte mahallemizin de çok önemli bir alanı dönüşmüş olacak. Bu ilimiz için gerçekten büyük bir kazanım oldu. Ben emeği geçen herkese, bugüne kadar katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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