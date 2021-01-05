Bingöl’de kısıtlamayı ihlal eden 39 kişiye 130 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de de uygulanan 80 saatlik kısıtlamada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 kişiye 130 bin 187 TL idari para cezası kesildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 Aralık’ta başlayan ve 4 Ocak sabah 05.00’de sona eren 80 saatlik kısıtlama uygulandı. Uygulama kapsamında valilik koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde denetimler yaptı. Buna göre sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 15 kişiye jandarma tarafından, 24 kişiye ise İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 bin 150 TL’den toplamda 130 bin 187 TL para cezası kesildi.

