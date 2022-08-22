Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, ​​​​​​​Ekinyolu Jandarma Karakolu'nun yakınındaki meşelik ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu bölgeye yayıldı.

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

