Bingöl'de nehirde akıntıya kapılan 3 kişiden ikisi kurtarıldı, diğeri aranıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde akıntıya kapılan 3 kişiden ikisi kurtarıldı, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Murat Köprüsü civarında yakınlarıyla piknik yapmaya giden Mücahit Keser (45) ve Aydın Tutkal (43), akrabası olan bir kız çocuğunun nehir kenarında oynarken akıntıya kapıldığını gördü.

Bunun üzerine Keser ve Tutkal nehre girdi.

Kız çocuğunu kurtarmayı başaran Keser ve Tutkal, sudan çıkamadı.

Akıntıya kapılan iki arkadaştan Keser, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, 112 Acil Servis ve su altı arama ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan Keser, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nehirde kaybolan Tutkal için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına ilçedeki rafting sporcuları da destek veriyor.

