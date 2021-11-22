Bingöl'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si öğrenci 3 kişi yaralandı.

Nazım Elhazar yönetimindeki 12 AR 580 plakalı öğrenci servisi ile Sedat Ağırbaş'ın kullandığı 32 YL 546 plakalı otomobil, Genç Caddesi Tugay Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada servisteki 2 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ağırbaş ekiplerin yardımıyla sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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