Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı köyünde otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını tarlalara sıçramadan söndürdü.



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