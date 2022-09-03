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Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

03.09.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan helikopter desteğiyle söndürüldü.

Yedisu ilçesinin Akımlı köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye kara yoluyla ulaşım sağlanamaması nedeniyle helikopterle yapılan müdahale sonucu yangın, büyümeden söndürüldü.

Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bingöl helikopter orman işletme müdürlüğü

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