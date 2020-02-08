Bingöl'de şehitlerin anısına "Şühedaya Vefa" etkinliği düzenlendi

Ekinci, "Sivil toplumun gelişmesini ve çeşitli konularda inisiyatif alarak toplumsal barış ve huzura katkı sunmasını, büyümenin ve gelişmenin işareti olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletine, memleketine ve ülkesine dönük hassasiyetlerle kurulan dernekler ve vakıfların sayısının her geçen gün arttığını belirten Ekinci, bu gelişmeyi, devlet millet bütünlüğü adına sevinç ve gururla karşıladıklarını aktardı.

Bingöl-Genç Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ve Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) desteğiyle Genç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Bölgede huzur ve güven dolu günler yaşadıklarını kaydeden Ekinci, birliği ve dirliği tehdit eden terörist sayısının ciddi şekilde azaldığını vurguladı.

Ekinci, artık terörden ve teröristten korkmayan, aksine terörün ve teröristin üzerine giden bir milletin varlığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"İşte, Diyarbakır anneleri örneği. Bir zamanlar böylesi bir davranış ciddi hayati risk idi. Ama bugün, yerlisi yabancısı, yaşlısı genci, sivil toplum kuruluşları ve sanatçıları ile toplumun hemen her kesiminden insanımız korkunun üzerine gidiyor, teröre ve teröriste meydan okuyor."

Pişman olup terör örgütünden kaçan, devletine ve milletine sığınanların sayısının her gün yükseldiğini aktaran Ekinci, toplumda terör karşıtı bir blok oluştuğunu söyledi.

Vali Ekinci, bu günlere kolay gelinmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük sıkıntılar çektik, gözyaşı döktük, yetimlerimiz ve dullarımız oldu. Ama hamdolsun, şehitlerimizin mübarek kanları, gazilerimizin unutulmaz kahramanlıkları bizleri bugünlere taşıdı. Polisimiz, askerimiz, güvenlik korucularımız ve nice isimsiz kahramanımız, olağanüstü fedakarlıklar, korkusuz, net ve istikrarlı duruşları ile bu huzurlu günlere vesile oldular. Allah hepsinden razı olsun."