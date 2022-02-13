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Bingöl'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan imam yaralandı

13.02.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan imam yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan imam hastanede tedavi altına alındı.

Kültür Mahallesi Bağdüzü Caddesinde bulunan mescitte imamlık yapan Mehmet Çakar, sabah namazının ardından evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Çakar, kendi imkanlarıyla köpeklerden kurtularak Bingöl Devlet Hastanesine gitti.

Tedavisi süren Çakar, hastane odasında AA muhabirine, sabah namazını kıldıktan sonra evine dönerken bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını anlattı.

Bu sırada yere düştüğünü, köpeklerin bacağını ısırdığını söyleyen Çakar, "Tek başımaydım, hiç kimse yoktu. Sonra bir anda ayağa kalkıp otobüsün arkasına kaçtım ve oradan da ekmek fırınına girdim." dedi.

Sokak köpeklerinin aynı saatlerde aynı mahallede bir hastane personeli ile bir kadına daha saldırdığı belirtildi.

Saldırıya uğrayan ve hafif yaralanan bu iki kişinin de Bingöl Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

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