YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de şu ana kadar 82 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Bingöl’de şu ana kadar 82 ağır hasarlı yapı tespit edildi

21.02.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl Valiliği, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından kent genelinde yapılan hasar tespit çalışmalarında, 4’ü kamu kurumu olmak üzere toplamda 82 yapının şuana kadar ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, çevre illerde olduğu gibi Bingöl’de de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinesinde yapılan hasar tespit çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, ’’Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında il genelinde kamu kurumları öncelikli olmak üzere başlattığı hasar tespit çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Şu ana kadar konut ve ahırlarda yapılan 140 çalışmada 78, kamu kurumlarında yapılan 76 çalışmada ise 4 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Bu çerçevede merkez ve Genç ilçelerimizdeki iki okulumuzun Güveçli Köyü İlkokulu, Ortaokulu ve Çaybaşı İlkokulu ağır hasarlı oldukları rapor edilmiş, adı geçen okullarımızdaki öğrenciler için taşımalı eğitim süreci başlatılmıştır. Ayrıca orta hasarlı oldukları tespit edilen 3 okulumuz Adaklı Hasbağlar İlkokulu, Merkez Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkez Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tedbiren boşaltılmış olup öğrencilerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce belirlenen okullarda eğitim öğretime devam edeceklerdir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karlıova’da metruk yapılar yıkılacakKarlıova’da metruk yapılar yıkılacak
İstanbul'da polise tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın 3 yıla kadar hapsi istendiİstanbul'da polise tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın 3 yıla kadar hapsi istendi
Enkazın ‘kurtarıcı kadınları’Enkazın ‘kurtarıcı kadınları’
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 21 Şubat Salı

İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
12:37
İkindi
15:38
Akşam
18:08
Yatsı
19:25
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.