Bingöl’de süt üreticilerine 3 milyon 473 bin TL destek verildi

Bingöl’de 6 köyde süt üreticilerine 3 milyon 473 bin TL hibe ve kredi desteği verildiği bildirildi.

Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü, 2020 yılı içinde ORKÖY projeleri kapsamında üreticilere verilen destekleri açıkladı.6 Köyde 52 ünite süt sığırcılığı ve 54 ünite süt koyunculuğu olmak üzere 694 bin 609,77 TL hibe olmak üzere toplamda 3 milyon 473 bin

TL kredi desteği verildiği aktarıldı.

Desteğe ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü İbrahim Börü, “ORKÖY Projeleri kapsamında 2020 yılı içerisinde, 6 Köyde 52 ünite süt sığırcılığı ve 54 ünite süt koyunculuğu olmak üzere 694.609,77 TL hibe olmak üzere toplamda 3.473.048,00 TL kredi desteği verilmiştir. İl Müdürlüğümüzce, ORKÖY projesi kapsamında 2020 yılı içerisinde bugüne kadarki en yüksek kredi desteği sağlanmıştır. Yürütülen projeler kapsamında amacımız, orman köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza destek vererek sosyal ve ekonomik yönden yaşam şartlarını iyileştirmektir"dedi.

Kente yapılan entegre tesis nedeniyle süt sığırcılığı ve koyunculuğunda verilen destek miktarının yüksek tutulduğunu aktaran Börü," 2021 yılında yapılacak olan yatırımlarda da ön planda tutulacaktır. Ayrıca müdürlük olarak son 10 yıl içerisinde bin 246 aileye toplamda 10 bin 715 bin 510 TL kredi ve hibe desteği sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

