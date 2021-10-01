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Bingöl'de terör ve uyuşturucu suçundan aranan iki kişi yakalandı

01.10.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de terör ve uyuşturucu suçundan aranan iki kişi yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl’de haklarında terör örgütüne üye olmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından aranan iki kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Genç Sulh Ceza Hakimliği tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve 2313 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan aranan bir kişi, Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama" suçundan aranan bir kişi, Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda saklandıkları evde yakalandı.

Yapılan sorgulamaların ardından yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla, il genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik görev etkinliğini arttırmak için mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

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