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Bingöl'de toz taşınımı etkili oluyor

23.05.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de toz taşınımı etkili oluyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yaşanan Suriye kaynaklı toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı sabah saatlerinde yoğunlaştı.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşüşe neden olan toza karşı bazı vatandaşların maske kullandıkları görüldü.

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