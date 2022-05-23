Bingöl'de toz taşınımı etkili oluyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yaşanan Suriye kaynaklı toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı sabah saatlerinde yoğunlaştı.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşüşe neden olan toza karşı bazı vatandaşların maske kullandıkları görüldü.

