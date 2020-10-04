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Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele

BİNGÖL HABERLERİ  | 04.10.2020 13:31 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Genç ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, 281 gram esrar ele geçirilirken bir kişide gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı.

Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele

Bingöl’ün Genç ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, 281 gram esrar ele geçirilirken bir kişide gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis, bir şahıstan şüphelendi. Bunun üzerine şahsı takibe alan ekipler, ilçe çıkışındaki köprüde şahsın bindiği ticari taksiyi durdurdu. Araç ve şahsın üzerinde yapılan aramada 281 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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