YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

Bingöl'de yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

12.03.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kar yağışı ve tipi sonucu beyaza bürünen Karlıova ilçesi Kanireş Mahallesi'ne kırsalda yiyecek bulamayan bir tilki indi.

Bir evin önünde gezinirken görüntülenen tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Bu arada, ekiplerin ilçede kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Tır ve kamyonların geçişine izin verilmeyen Bingöl-Erzurum kara yolunda da kontrollü geçiş sağlanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyorBingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladıTrabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandıBursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:28
Öğle
12:33
İkindi
15:51
Akşam
18:28
Yatsı
19:45
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rusya yalanlamıştı! Gerçek ortaya çıktı

Rusya yalanlamıştı! Gerçek ortaya çıktı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Katili en yakını çıktı! Kıyafeti nedeniyle sokak ortasında...

Katili en yakını çıktı! Kıyafeti nedeniyle sokak ortasında...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.