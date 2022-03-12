Bingöl'de yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kar yağışı ve tipi sonucu beyaza bürünen Karlıova ilçesi Kanireş Mahallesi'ne kırsalda yiyecek bulamayan bir tilki indi.

Bir evin önünde gezinirken görüntülenen tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Bu arada, ekiplerin ilçede kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Tır ve kamyonların geçişine izin verilmeyen Bingöl-Erzurum kara yolunda da kontrollü geçiş sağlanıyor.



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