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Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

21.01.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kar nedeniyle kapanan Yedievler mezrasında rahatsızlanan Yusuf Şenlik'in (25) yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen UMKE, 3 saatlik çalışma sonucu tam paletli ambulansla Yedievler mezrasına ulaşarak Şenlik'in, Genç Devlet Hastanesi'ne götürülmesini sağladı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerin paletli ambulansla karlı yolları aşarak mezraya gittiği görülüyor.

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