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Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

26.06.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Kadir Ekinci: - "AFAD tarafından evlerine girmeyen vatandaşlarımıza çadır verildi. Aynı zamanda gece evlerine girmek istemeyenlere Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı"

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Vali Kadir Ekinci, AA muhabirine, depremde bazı yerlerde ufak tefek çatlakların olduğunu, bunlarla ilgili tespit çalışmalarının yapıldığını, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Bölgede çalışmaların devam ettiğini, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten Ekinci, "AFAD tarafından evlerine girmeyen vatandaşlarımıza çadır verildi. Çadırda kalmaları temin edildi. Aynı zamanda gece evlerine girmek istemeyenlere Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı." dedi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı köyüne bağlı Kubatan mezrasında da bazı vatandaşların evleri deprem nedeniyle hasar gördü.

Elazığ'da da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması devam ediyor.

Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin ve Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba depremden etkilenen yerleşim birimlerini ziyaret ederek, sahada incelemelerini sürdürüyor.

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