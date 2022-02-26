Bingöllü gençler 4 aylık çalışmayla bowlingde Türkiye şampiyonu oldu

VEYSEL ALTUN - Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Bowling Takımı, 4 aylık çalışmayla Türkiye Okullar Arası Bowling Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Kendi imkanlarıyla kentteki bowling salonlarında antrenman yapan Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Bowling Takımı, Samsun'da düzenlenen şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Bingöl ekibi, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 18 takım arasından birinciliğe ulaşmayı başardı.

Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mithat Ercan, AA muhabirine, tamamen kendi emek ve çalışmalarıyla Türkiye şampiyonu olduklarını söyledi.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Ercan, "Şampiyonaya 4 aylık bir sürede hazırlandık. Bu 4 aylık sürede haftanın 6 günü çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunu da aldık. Belki de ilimize ilk defa Türkiye şampiyonluğunu kazanmış bir takım olarak dönüyoruz." diye konuştu.

- Bowling liglerine katılmak için destek bekliyorlar

Takımdaki sporcuların daha fazla antrenman yapabilmeleri ve daha iyi yerlere gelebilmeleri için destek beklediklerini belirten Ercan, şöyle devam etti:

"Salonlardaki çalışmalarımızda ücret ödeyerek hazırlanıp bugünlere geldik. Bowling, pahalı bir spordur. Çocuklar ve öğretmenleri olarak kendi olanaklarımızla hiç kimseden destek almadan çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bazen cebimizde 10 lira varsa o parayı verip o idmanı yaptık. Çok sıkıntı yaşadık ama buna rağmen ben ve çocuklarım hiçbir zaman pes etmedik. 'Biz Türkiye şampiyonu olacağız.' dedik."

Takımıyla Türkiye bowling liglerine katılmak istediklerine işaret eden Ercan, "Türkiye şampiyonu olarak Avrupa şampiyonalarına da katılmak istiyoruz. Çocukların tecrübelerini Avrupa'daki takımlar karşısında da göstermelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Recep Balat, çok zor şartlar altında şampiyonaya katıldıklarını vurgulayarak, "Bowlingle 2019 yılında tanıştım. Şampiyona sürecinin zorluğunun tüm arkadaşlara olumlu yönde katkıları oldu. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Takımın oyuncularından Hakan Anşin de emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

