Bingöllü girişimcinin çıraklıktan Almanya'ya mobilya ihracatına uzanan başarı öyküsü

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Şirin Başaran, küçük bir atölyede başladıkları mobilya üretimini yıllar içerisinde artırarak geçen yıl Almanya'ya ihracat yaptı.

Mesleğe 30 yıl önce çırak olarak başlayan Başaran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

İstanbul'daki bazı mobilya firmalarında yıllarca yöneticilik yaptıktan sonra 2011'de memleketi Bingöl'e dönen Başaran, Sanayi Sitesi'nde kardeşleri Ali Rıza ve Faruk Başaran ile açtığı 72 metrekarelik iş yerinde sadece 1 daire testere makinesiyle mobilya imalatı yapmaya başladı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından 2012'de aldığı 24 bin lira hibeyle yeni bir makine daha alan Başaran, 2013'te Fırat Kalkınma Ajansından Mali Gelişme Destek Programı kapsamında aldıkları 248 bin lira hibe ve 752 bin liralık sermaye ile üretime 250 metrekarelik yeni iş yerinde devam etti.

Bir süre sonra yurt içindeki birçok kente mobilya göndermeye başlayan, en iyi ürünü ortaya koyma adına sürekli gelişim gösteren firma, 2018'de Bingöl İş Geliştirme Merkezinde bin metrekarelik fabrika açarak 32 kişiye istihdam sağladı.