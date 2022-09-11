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Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası

11.09.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romanya'daki organizasyonda milli sporcu Nil Özvanlıgil, altın madalya kazandı

Milli sporcu Nil Özvanlıgil, Romanya'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Binicilik Şampiyonası'nda ferdi kadınlarda Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün altın madalya kazanan Kadın Türk Milli Takımı'nın sporcuları arasındaki Nil Özvanlıgil, bireysel yarışmada da şampiyonluğa ulaştı.

Vlasia kentindeki organizasyonda atı Firocco ile yarışan Nil, ferdi kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

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