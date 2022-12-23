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Binlercesi havadan görüntülendi, görenleri şaşırtan manzara

23.12.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan şeker fabrikasında binlerce küspe balyası kar örtüsü gibi görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Turhal Şeker Fabrikasında şeker üretiminde kullanılan pancarların posasından elde edilen tonlarca küspe balya haline getirildi. 500 kilo ve 1 tonluk balyaları halin getirilen küspeler fabrika bahçesindeki alanda istiflendi. Fabrika bahçesine sığmayan balyalar misafirhanenin bahçesine konuldu. Ortaya ise ilginç manzaralar çıktı. Yüzlerce küspe balyası havadan görüntülendi.

Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Kazım Duygulu, küspeyi ekonomiye kazandırmak için paketleme sistemi kurduklarını kaydetti. Küspeleri balya yaparak bozulmasını önlediklerini belirten Duygulu, “Hayvan yemi olarak kullanın küspeyi çiftçilerimiz için temin ediyoruz. Küspe balyalarını fabrika bahçesinde stokluyoruz. Satılmak üzere bekleyen balyalar oldukça dikkat çekiyor. Çok sorun oluyor, şeker mi diye soranlar var. Kar yağmış gibi bir manzara oluşturuyor. Turhal’a kar yağmadan kar yağmış gibi manzara oluştu” dedi.

Olayın şaşkınlığını yaşayan vatandaşlardan Bilal Yılmaz, “Burayı gelip geçerken görüyordum bu neyin nesi diye merak ediyordum. Görevli bana küspe olduğunu söyledi. Çokta güzel olmuş, kar yağmış gibi bir görüntü var” diye konuştu.

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