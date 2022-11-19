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Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya kimdir? Mustafa Kaya neden öldü? Binnur Kaya'nın acı günü!

19.11.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın, Kırmızı Oda gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle bilinen ünlü oyuncu Binnur Kaya babasının ölümüyle yıkıldı. Acı haberi oyuncu Polat Bilgin duyurdu. Peki, Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya kimdir? Mustafa Kaya neden öldü? İşte Binnur Kaya'nın babası hakkında merak edilenler...

Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya kimdir? Mustafa Kaya neden öldü? Binnur Kaya'nın acı günü!

Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Polat Bilgin bu gelişme üzerine yaşadığı üzüntüyü ifade etti. Polat Bilgin yaptığı açıklamada "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" ifadesini kullandı. Peki, Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya kimdir, neden öldü. İşte Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya hakkında bilgiler...

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BİNNUR KAYA'NIN BABASI MUSTAFA KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya gazeteci olarak çalışıyordu. Emekli olmuştur.

Binnur Kaya'nın annesi ise ev hanımıdır.

Binnur Kaya, babası Mustafa Kaya ve annesi ile birlikte Ankara'da güzel bir çocukluk geçirmiştir.

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Binnur Kaya, Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın, Kırmızı Oda gibi dizilerle izleyicinin gönlünde taht kurmuştur.

BİNNUR KAYA'NIN BABASI MUSTAFA KAYA NEDEN ÖLDÜ?

Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti.

Acı haberi Binnur Kaya'nın meslektaşı ve arkadaşı Polat Bilgin sosyal medya üzerinden duyurdu.

Açıklamada Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya'nın ölüm nedenine değinilmezken Polat Bilgin yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü:

"Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik"

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Binnur Kaya mustafa kaya e-belge

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