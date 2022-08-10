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BiP’ten kullanıcılarına özel yeni çekiliş

10.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BiP, geçen aylarda düzenlediği iPhone 13 çekilişinden sonra yeni çekilişinde 5. nesil bir iPad Air hediye edecek

İSTANBUL (AA) - Milyonlarca kullanıcıya ulaşan yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, yaptığı çekilişlerle kazandırmaya devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, BiP, geçen aylarda düzenlediği iPhone 13 çekilişinden sonra yeni çekilişinde 5. nesil bir iPad Air hediye edecek.

Kullanıcıların çekilişe katılmaları için uygulamayı indirdikten sonra giriş yapması, herhangi bir kullanıcıyla mesajlaşması ve BiPClub kanalından isim, soy isim ve şehir bilgilerini BiP’e göndermeleri gerekiyor.

BiP kullanıcıları, önceki çekilişten farklı olarak her ay mesajlaştığında +1 çekiliş hakkı daha kazanıyor ve toplamda 3 çekiliş hakkı elde ediyor. Kayıt işleminin 1 kez yapılması yeterli.

Eski ve yeni tüm kullanıcıların katılabileceği kampanya, 13 Ekim 2022’ye kadar geçerli olacak. Talihliler, 31 Ekim 2022 tarihli Takvim gazetesinde ilan edilecek. Aynı zamanda BiP’ten ve taahhütlü posta yoluyla asil ve yedek talihlilere bildirilecek kampanyanın koşullarına bip.com/tr/cekiliskampanyasi adresinden ulaşılabiliyor.

192 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve toplam indirilme sayısı yıl sonu itibarıyla 90 milyonun üzerine çıkan BiP’in durum özelliği sayesinde kullanıcılar, durum menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor.

Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP’in ‘Grup Taşıma’ özelliği ise kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Bu sayede daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri kolayca BiP’e aktarılabiliyor.

Ayrıca BiP’te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de bulunuyor. BiP’in kullanıcı verileri, Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor. BiP, ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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