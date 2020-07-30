Bir ağaç 50 keçiye gölge oldu

Manisa’da bir çiftçiye ait keçiler, öğle sıcağından korunmak için hasat edilmiş boş bir tarlada bulunan tek bir ağacın gölgesine sığındı. Keçilerin gölgedeki keyfi tek bir ağacın bile önemini gözler önüne serdi.

Manisa’da bir çiftçiye ait damızlık keçi sürüsü öğle sıcağından korunmak için hasat edilmiş boş bir tarlada bulunan ağaç gölgesine sığındı. Keçilerin tek bir ağacın gölgesinde öğle sıcağının geçmesini beklemesi renkli görüntüler oluştururken, tek bir ağacın bile ne kadar kıymetli olduğunu gözler önüne serdi.

