Bir aile oğlunun adını 'Ege Muslera' koydu

Galatasaray’da 9 yıldır forma giyen ve Galatasaray taraftarının sevgilisi olmasının yanı sıra Türk futbolunda da sevilen bir ikon haline gelen Fernando Muslera, Instagram’dan bir paylaşım yaptı.
Galatasaray ile 14 şampiyonluk yaşayan Uruguaylı file bekçisinin adı, yeni doğan bir bebeğe verildi. Bir taraftarın çocuğunun adını “Ege Muslera” koymasının ardından Fernando Muslera, yaptığı paylaşımda teşekkür etti.
Fatih Terim'in yeni 'Hasan Şaş'ını buldu!
Cimbom'dan transfer bombası
Kaldığı yerden devam etmek istiyor
TFF Riva VAR Merkezi lige hazır
Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular
Bursaspor son anlarda nefes alıyor
Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor
F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor
Arda'dan flaş açıklama: Ne derse o olur!
Galatasaray derken... Ezeli rakibe gidiyor!
Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor
'Gerçekçi hedefler var'
Almanya Kupası'nın ilk finalisti Leverkusen
Cengiz Ünder dünya devine mi gidiyor? Açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum