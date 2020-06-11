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Bir aile oğlunun adını 'Ege Muslera' koydu

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.06.2020 23:32 | Son Güncelleme

Fernando Muslera, bir taraftarın yeni doğan oğluna 'Ege Muslera' adını vermesini Instagram'da teşekkür ederek paylaştı.

Bir aile oğlunun adını 'Ege Muslera' koydu

Galatasaray’da 9 yıldır forma giyen ve Galatasaray taraftarının sevgilisi olmasının yanı sıra Türk futbolunda da sevilen bir ikon haline gelen Fernando Muslera, Instagram’dan bir paylaşım yaptı.

Galatasaray ile 14 şampiyonluk yaşayan Uruguaylı file bekçisinin adı, yeni doğan bir bebeğe verildi. Bir taraftarın çocuğunun adını “Ege Muslera” koymasının ardından Fernando Muslera, yaptığı paylaşımda teşekkür etti.

muslera

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