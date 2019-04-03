Bir anda gökyüzünü sardılar, Gümüşhane’de ilk kez görüntülendiler

Çatal kuyruğuyla hemen tanınan iri ve koyu renkli bir yırtıcı kuş olan Kara Çaylak, Güneybatı Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Kuzey Sibirya’dan Pasifik kıyılarına ve Avusturalya’nın güneyinden Afrika’nın güney kıyılarına uzanan yaşam alanıyla dünyada en fazla popülasyona sahip bir kuş olarak biliniyor. Oldukça fırsatçı bir yırtıcı olan Kara Çaylaklar hem avcı hem de leş yiyici olması nedeniyle yakaladığı ve bulduğu herşeyi yiyebiliyor.
Gümüşhane’de de ArzularKabaköy beldesi Osmangazi Mahallesinde dere kenarındaki kavak ağaçları ile henüz yaprak açmamış ağaçların üzerine konan yüzlerce Kara Çaylak vatandaşların da dikkatini çekti.
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