Bir anda tüm şehri bastılar! İşte o inanılmaz anlar...

Strazburg Avrupa Fantastik Film Festivali (SEFFF) her yıl Eylül ayında gerçekleşiyor ve fantezi, bilim kurgu ve korku filmlerine odaklanıyor. Festival 2008 yılında başladı ve o zamandan beri dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ve hayranların kalbimi kazanarak büyüdü. Festival, hayranlarının en sevdikleri film türünü göstermesini sağlamak için de Strazburg Büyük Zombi Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün popülerliği, onu Avrupa’nın en büyüklerinden biri haline getirdi.

AVRUPA'NIN EN KAPSAMLI ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ

Strasbourg Avrupa Fantastik Film Festivali, fantastik sinema ve türe özel Avrupa’nın en kapsamlı etkinliklerinden biri. Festivalin ana odağı, uluslararası fantastik sinemanın yeni yapımları olsa da aynı zamanda gerilim, kara filmler ve kara komediler, video oyunları ve sanal gerçeklik sinema bölümleri de etkinliğin içinde yer alıyor. Festival ayrıca, sinema mirasına olan bağlılığının nişanesi olarak birçok film canlandırmasına da ev sahipliği yapıyor.

2008'DEN BERİ YAPILIYOR

2008'den beri gerçekleştirilen Strazburg Avrupa Fantastik Filmler Festivali kapsamında yapılan zombi yürüyüşüne turistler ve yerel halktan olmak üzere birçok insan katıldı.

