Bir ay boyunca sadece bira içti! Geçirdiği değişim ise inanılmaz

Her geçen gün kilo vermek için yapılan çılgınlıklara bir yenisi daha ekleniyor. Ancak bugünkü konumuz biraz daha farklı! Amerika’nın Ohio kentinde yaşayan Del Hall, geçmişte oldukça yaygın olan oruç kültüründen etkilenerek farklı bir “oruç” tutmaya karar veriyor. Tam olarak 46 gün boyunca hiçbir yemek yemeyen ve yalnızca bira içen Hall’ın yaşadığı değişimlerse şaşırılmayacak gibi değil. Eğer siz de 46 gün boyunca bira içen bir insanın başına neler geldiğini merak ediyorsanız işte detaylar...

ORUÇ KÜLTÜRÜNDEN ETKİLENDİ

Amerika’nın Ohio kentinde yaşayan 43 yaşındaki Dell Hall, geçtiğimiz mart ayında beslenme düzenini değiştirmeye karar verdi. Birçok dinde bulunan oruç kültüründen etkilenen Hall, “Oruç tutmak insan olmanın büyük bir parçası ve artık eskisi kadar oruç tutmuyoruz!” diyerek oruç tutmaya karar verdi.

Eski bir asker olan Hall, doktoruyla görüşerek bira orucuna başlamaya karar verdi. Başından geçen bu ilginç maceranın sonuçlarıysa şaşırılmayacak gibi değil. Hall, “İlk birkaç gün gerçekten çok zordu, taco yememek için kendimi çok zor tuttum ama yedi günün sonunda muhteşem hissediyordum. Sanki üzerimden büyük bir yük kalktı.” diyor