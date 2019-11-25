Bir ay boyunca sadece bira içti! Geçirdiği değişim ise inanılmaz

Her geçen gün kilo vermek için yapılan çılgınlıklara bir yenisi daha ekleniyor. Ancak bugünkü konumuz biraz daha farklı! Amerika’nın Ohio kentinde yaşayan Del Hall, geçmişte oldukça yaygın olan oruç kültüründen etkilenerek farklı bir “oruç” tutmaya karar veriyor. Tam olarak 46 gün boyunca hiçbir yemek yemeyen ve yalnızca bira içen Hall’ın yaşadığı değişimlerse şaşırılmayacak gibi değil. Eğer siz de 46 gün boyunca bira içen bir insanın başına neler geldiğini merak ediyorsanız işte detaylar...
Amerika’nın Ohio kentinde yaşayan 43 yaşındaki Dell Hall, geçtiğimiz mart ayında beslenme düzenini değiştirmeye karar verdi. Birçok dinde bulunan oruç kültüründen etkilenen Hall, “Oruç tutmak insan olmanın büyük bir parçası ve artık eskisi kadar oruç tutmuyoruz!” diyerek oruç tutmaya karar verdi.
Eski bir asker olan Hall, doktoruyla görüşerek bira orucuna başlamaya karar verdi. Başından geçen bu ilginç maceranın sonuçlarıysa şaşırılmayacak gibi değil. Hall, “İlk birkaç gün gerçekten çok zordu, taco yememek için kendimi çok zor tuttum ama yedi günün sonunda muhteşem hissediyordum. Sanki üzerimden büyük bir yük kalktı.” diyor
Kendini kahvaltı sevmeyen biri olarak tanıtan Hall, güne başlarken yalnızca su ve kahve içiyor. Ardından öğlen birde ilk birasını içerek bira diyetini başlatmış oluyor. İş sırasında bira içmeye devam eden Hall, gün içerisine yaklaşık 5 bira tüketiyor. Biralarla birlikte multivitamin hapları alan Hall, farklı mayalara sahip biralar içerek aldığı besinlerin içeriğini de değiştirmiş oluyor.
“Kendimi harika hissediyorum!” demeyi de ihmal etmeyen Hall, bira diyetine tam olarak 46 gün devam etti ve 20 kilo verdi! “Kilo verme sürecime porsiyon kontrolü ve intermittent fasting ile devam edeceğim!” diyen Hall, kilo vermek için çok farklı yollar olduğunu ve bu diyeti herkese önermediğini de eklemeden geçmiyor.
Ayrıca yapılan kan testleri sonucunda Hall’ın şaşırtıcı bir şekilde kolesterol, kan basıncı ve kan şekeri seviyelerinde de iyileşme olduğunu söyleyelim. Ancak bu diyetin elbette birçok kişi için oldukça tehlikeli olabilecek bir diyet olduğunu da unutmamak lazım.
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